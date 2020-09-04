Пограничники нашли тайник с 16 кг тротила в Ленобласти

Они обнаружили два пакета, которые были присыпаны землей, внутри находились тротиловые шашками — 40 штук по 400 граммов каждая — общим весом 16 килограммов.

Известно, что содержимое тайника специалисты передали в полицию. Сейчас сотрудники опрашивают местных жителей, чтобы выяснить, кому принадлежала находка.