04 сентября 2020, 12:38
Пограничники нашли тайник с 16 кг тротила в Ленобласти
Пограничники нашли в лесу в Сланцевском районе Ленинградской области тайник с 16 килограммами тротиловых шашек. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Они обнаружили два пакета, которые были присыпаны землей, внутри находились тротиловые шашками — 40 штук по 400 граммов каждая — общим весом 16 килограммов.
Известно, что содержимое тайника специалисты передали в полицию. Сейчас сотрудники опрашивают местных жителей, чтобы выяснить, кому принадлежала находка.