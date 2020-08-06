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    06 августа 2020, 14:35

    Пограничника Киргизии ранили во время стрельбы на границе с Таджикистаном

    Полина Петрова

    Военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии ранили во время стрельбы на границе с Таджикистаном, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГПС.
    Пограничника Киргизии ранили во время стрельбы на границе с Таджикистаном

    Уточняется, что стреляли в мужчину неустановленные лица с таджикской стороны в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области. Предположительно, злоумышленники могли выстрелить из охотничьего ружья, пишет сайт «Политика сегодня».

    Военнослужащий получил сквозную рану руки. Пограничнику оказали медицинскую помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что несмотря на случившееся, ситуация на границе остается стабильной.

    Новости SMI.FM