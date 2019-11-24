Погорельцы смогли попасть внутрь дома в Королеве

Вечером 23 ноября в многоквартирном доме по улице Первомайской в Королеве вспыхнул пожар. В доме 1935 года постройки загорелась кровля. На место оперативно прибыли экстренные службы. По словам заместителя главы администрации городского округа Королев Сергея Иванова, никто не пострадал. Сегодня утром люди смогли попасть в свои квартиры.

«Всего в этом здании, которое состоит из шести подъездов, трехэтажное, кирпичное, с деревянными перекрытиями зарегистрированы 220 человек. По факту проживали до 230 человек. В пункт временного размещения ночью — здесь рядом, буквально в шаговой доступности — обратились более 50 человек. За временным размещением и проживанием обратился 21 человек. Люди были доставлены и размещены в муниципальном оздоровительном лагере „Родник“. Сегодня, 24 ноября они были там накормлены и в 09:00 утра были доставлены к дому, чтобы они могли попасть в свои квартиры», — рассказал Иванов.

По словам замглавы администрации городского округа, на месте пожара до сих пор работают подразделения МЧС. Задача спасателей — не допустить повторного возгорания.

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«Основные пострадавшие подъезды — это третий и четвертый. Силами управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства города ведутся работы по восстановлению теплоснабжения и электроснабжения дома», — добавил Иванов.

Четыре подъезда, которые почти не пострадали при пожаре, сейчас проверяют коммунальщики. Городские службы должны убедиться, что инженерные коммуникации остались в рабочем состоянии — и после этого люди смогут вернуться в свои квартиры в первом, втором, пятом и шестом подъездах.