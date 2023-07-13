Происшествия 13 июля 2023, 16:00 Погоню со стрельбой за пьяным водителем устроили полицейские в Ивановской области

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В Вичуге полицейские преследовали пьяного водителя и были вынуждены открыть стрельбу по автомобилю. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

Полицейские заметили, что автомобиль двигался по ночной дороге с превышением скорости и опасно маневрировал. На требования остановиться водитель не отреагировал и только ускорился. Сотрудники ДПС устроили погоню и даже выстрелили по колесам. В конце концов авто остановилось. За рулем сидел 53-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

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