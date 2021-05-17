Погоня со стрельбой произошла в Петербурге. Видео

Погоня со стрельбой произошла на Турбинной улице в Петербурге. Водитель ехал с большой скоростью и не стал реагировать на требования полиции. В итоге лихач врезался в забор. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

На кадрах, попавших в распоряжение «360», видно, что легковушка на большой скорости проносится по улице и врезается в забор. Рядом останавливается полицейский автомобиль, из которого выбегают правоохранители. Сотрудники полиции выводят из машины людей и дальнейшие разборки происходят уже на улице.

Как уточнил РЕН ТВ, авария произошла на Турбинной улице. Правоохранители пытались остановить автомобилиста, превысившего скорость. Водитель проигнорировал требование полицейских, которые начали погоню и были вынуждены открыть огонь.

В итоге лихач врезался в ограждение. По его словам, он не слышал погони из-за громкой музыки в салоне. На месте продолжают работать сотрудники полиции и медики. Все обстоятельства выясняются.