Погоня со стрельбой случилась в московском районе Люблино

Московские полицейские заметили подозрительную иномарку с номерами Калужской области на Цимлянской улице в столичном районе Люблино. Водителя попросили остановиться — и не раз, но машина начала стремительно удаляться. Сотрудники полиции пустились в погоню. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В течение 20 минут полицейские гнались за Chevrolet. Остановить машину удалось, только когда один из стражей порядка достал табельный пистолет. Уходивший от погони водитель нажал на тормоза на улице Перерва после пяти выстрелов. В машине, помимо него, оказались еще четыре человека: трое уроженцев Астрахани и один мужчина из Чечни. Водитель убежал.

Пассажиров задержали и отвезли в отдел полиции, где на всех составили протоколы об административном правонарушении за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Во время стрельбы никто не пострадал. Пули попали в бампер и колесо иномарки. Происшествие случилось днем 27 октября.