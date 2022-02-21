Погоня со стрельбой произошла в Приморье

В Уссурийске (Приморский край) сотрудникам полиции для задержания пьяного водителя пришлось применить оружие. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное МВД.

«Свободная пресса» написала, что правоохранители заметили иномарку, которая ехала с нарушениями правил. Машину пытались остановить, однако водитель решил скрыться. Полицейские применили табельное оружие и выстрелили по колесам авто. В результате нарушителя удалось задержать.

«Злоумышленник, 46-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — уточнили в ведомстве.