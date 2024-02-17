Происшествия 17 февраля 2024, 18:46 Погибшую при обстреле Белгорода девочку похоронили В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей под обстрелом ВСУ

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В Белгороде прошли похороны годовалой девочки, которая погибла на стадионе школы во время обстрела ВСУ. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-секретарь Белгородского университета.

«Простились с девочкой… дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. Оба родителя здесь, они убиты горем», — сказала она.

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На кладбище собрались родственники, коллеги и студенты медколледжа. Они принесли на похороны детские игрушки и положили их рядом с гробом.

Также в этот день состоялось прощание с сотрудницей Белгородского государственного национального исследовательского университета. Во время атаки ВСУ она получила смертельное ранение.

Украинские националисты атаковали Белгород днем в четверг, 15 февраля. В результате ударов погибли семь человек, ранения получили еще 20 человек. Для удара по городу ВСУ использовали 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

По данным Минздрава, в настоящее время 14 пострадавших во время обстрела Белгорода находятся в больнице. Двух взрослых и двух детей отправили на лечение в Москву.