Происшествия 18 апреля 2023, 15:26 Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде «ВКонтакте»

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Трехкратную чемпионку России по гандболу Викторию Дивак, погибшую в 29 лет, похоронят в Волгограде. Информация об этом появилась в группе команды «Астраханочка», за которую играла девушка, в соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля в 10:00 в Волгограде по адресу: улица Землячки, 74, строение 15, похоронный дом „Память“», — гласит сообщение.

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Виктория Дивак играла в волгоградском клубе «Динамо-Синара», затем — в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадте», французском клубе «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» перешла в 2021 году.

Выиграла чемпионат Европы в составе юниорской сборной России в 2009 году.

Спортсменка погибла 17 апреля. Официально причины ее смерти не назывались, однако известно, что следователи Астраханской области начали проверку по факту смерти местной жительницы в результате падения с восьмого этажа. Имени жертвы в СК не раскрыли.