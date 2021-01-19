Погибшими в ДТП на Горьковском шоссе оказались пассажиры микроавтобуса

Жертвами аварии на Горьковском шоссе, около Павловского Посада, стали пассажиры микроавтобуса. Он утром 19 января столкнулся на трассе с «газелью». Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В результате ДТП три человека погибли, еще пять получили травмы. Все пассажиры миrрокавтобуса», — заявил представитель ведомства.

В данный момент нет никакой информации, что микроавтобус был рейсовым. Известно, что его водитель пострадал. Получившие травмы госпитализированы. Их доставили в травмоцентр первого уровня Ногинской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.

«По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой, на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в ведомстве.

ЧП произошло на 72-м километре Горьковского шоссе. В микроавтобусе находились девять человек. Портал «Вести.ru» написал, что водитель «газели» пытался объехать по обочине затор и врезался в фуру. По другой версии, находившийся за рулем микроавтобуса мужчина мог уснуть.

На месте работала полиция. Она выясняет все обстоятельства случившегося. Из-за аварии движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыли. Автомобилистам придется ехать через Электрогорск.