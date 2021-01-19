Погибшими в ДТП на Горьковском шоссе оказались пассажиры микроавтобуса
«В результате ДТП три человека погибли, еще пять получили травмы. Все пассажиры миrрокавтобуса», — заявил представитель ведомства.
В данный момент нет никакой информации, что микроавтобус был рейсовым. Известно, что его водитель пострадал. Получившие травмы госпитализированы. Их доставили в травмоцентр первого уровня Ногинской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.
«По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой, на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в ведомстве.
ЧП произошло на 72-м километре Горьковского шоссе. В микроавтобусе находились девять человек. Портал «Вести.ru» написал, что водитель «газели» пытался объехать по обочине затор и врезался в фуру. По другой версии, находившийся за рулем микроавтобуса мужчина мог уснуть.
На месте работала полиция. Она выясняет все обстоятельства случившегося. Из-за аварии движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыли. Автомобилистам придется ехать через Электрогорск.