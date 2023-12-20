Происшествия 20 декабря 2023, 16:55 Погибшими на стройке в Москве оказались гендиректор фирмы и его заместитель Baza: в бытовке на стройке в Москве погибли гендиректор фирмы и его заместитель Фото: прокуратура Москвы

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Погибшими от падения бетонных блоков на бытовку на одной из московских стройплощадок оказались гендиректор фирмы и его заместитель по строительству. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

19 декабря на строительной площадке на Ереванской улице на бытовку обрушилось шесть железобетонных пожарных блоков. Под завалами конструкции обнаружили два тела.

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По информации издания, погибшими оказались два представителя руководства строительной фирмы «ИСКАР». От полученных травм они скончались на месте.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Фирма «ИСКАР» принимала участие в строительстве аэропорта Домодедово, головного офиса компании Ernst & Young и комплекса «Аврора Бизнес Парк».

Ранее в Москве рабочие упали с семиметровой высоты при строительстве бассейна. Пострадавших госпитализировали.