Погибший водитель иномарки в ДТП с автобусом в Наро-Фоминске мог быть пьян — источник
Предварительно установлено, что Mercedes управлял пьяный мужчина. В салоне вместе с ним находились три пассажира, тоже нетрезвые. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Машина уходила от погони экипажа ГИБДД, водитель легковушки не справился с управлением и после поворота влетел в автобус.
«В результате столкновения погиб водитель авто», — уточнил источник «360». Пассажиры иномарки и еще один ехавший в автобусе человек попали в больницу с различными травмами.
ГИБДД не подтвердила и не опровергла сведения ни о возможной погоне, ни о нетрезвом состоянии водителя.
В пресс-службе регионального главка МВД ранее заявили о шести пострадавших.
Автобус Golden Dragon, следовавший по маршруту № 569 «Тарасково — Саларьево», лоб в лоб столкнулся с Mercedes на трассе А-107 на территории Наро-Фоминска. Транспортные средства врезались у поворота на поселок Калининец. По версии МЧС, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.