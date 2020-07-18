Авария в Наро-Фоминске, где пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Mercedes, произошла по вине водителя иномарки. Об этом «360» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Предварительно установлено, что Mercedes управлял пьяный мужчина. В салоне вместе с ним находились три пассажира, тоже нетрезвые. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Машина уходила от погони экипажа ГИБДД, водитель легковушки не справился с управлением и после поворота влетел в автобус.

«В результате столкновения погиб водитель авто», — уточнил источник «360». Пассажиры иномарки и еще один ехавший в автобусе человек попали в больницу с различными травмами.

ГИБДД не подтвердила и не опровергла сведения ни о возможной погоне, ни о нетрезвом состоянии водителя.

В пресс-службе регионального главка МВД ранее заявили о шести пострадавших.

Автобус Golden Dragon, следовавший по маршруту № 569 «Тарасково — Саларьево», лоб в лоб столкнулся с Mercedes на трассе А-107 на территории Наро-Фоминска. Транспортные средства врезались у поворота на поселок Калининец. По версии МЧС, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.