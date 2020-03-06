Погибший в Москве украинский шахматист слыл вундеркиндом

В квартире на западе Москвы обнаружили тела двух погибших молодых людей. По сообщению СМИ, ими оказались шахматисты из Украины — 18-летняя Александра Вернигова и 27-летний гроссмейстер Станислав Богданович. Коллеги назвали молодого человека спортсменом с бойцовским характером и шахматным вундеркиндом.

«Стас был очень талантливым человеком. За годы независимости в Одессе он точно один из лучших, а может быть и лучший. Играть начал рано, его можно назвать шахматным вундеркиндом… Характер у него очень бойцовский. Он очень спокойно принимал поражения, спокойно анализировал», — рассказал РИА ФАН коллега Богдановича.

Погибших спортсменов нашли в доме по улице Кастанаевская. По данным Telegram-канала Mash, рядом с ними обнаружили шарики с закисью азота. По предварительной версии, шахматисты могли отравиться «веселящим газом». Богданович и Вернигора перебрались из Украины в Москву. В полиции «360» подтвердили, что в доме № 35, корпус 1 по улице Кастанаевской нашли мертвых молодого человека и девушку.

Недавно Богданович сыграл на шахматном турнире за Россию против украинской сборной. За это его на родине начали травить и внесли в базу «Миротворца». Умерший гроссмейстер был родом из Одессы, а его подруга Вернигора — из Одесской области.