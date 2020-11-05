Якутский летчик Руслан Валеев, погибший в Екатеринбурге, мог страдать из-за галлюцинаций. Их вызвала высокая температура, которая поднялась из-за коронавирусной инфекции.

«Температуру и нарушение работы нейронов мозга вызывают токсины, которые накапливаются в организме и попадают в мозг», — рассказал источник, на который ссылается сайт E1.

По версии следствия, криминального подтекста в смерти Валеева нет. Он что-то увидел в бреду из-за температуры и выпрыгнул из больницы через окно. Летчик находился в госпитале с подозрением на COVID-19.

Когда Валеев перелезал через забор, он задел острые прутья руками и горлом. Поэтому на теле появились характерные раны. Прежде из-за них возникли споры: многие посчитали, что такие повреждения могут быть получены лишь при постороннем воздействии другого человека.

Тело летчика нашли 20 октября около жилищного комплекса в Екатеринбурге. Ему было 28 лет. На камерах наблюдения видно, как мужчина убегает от кого-то. Он оставил в больнице все свои вещи, в том числе паспорт. Жена погибшего рассказала, что перед госпитализацией мужчина почти не спал.