Происшествия 24 марта 2024, 08:48 Погибший при теракте в Подмосковье перед смертью спас свою девушку одним СМС RT: жертва теракта в Подмосковье перед смертью спас девушку одним СМС Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

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Парень, погибший при теракте в Подмосковье, перед смертью успел написать своей девушке СМС и попросить ее не приезжать. Это спасло ей жизнь, написал RT.

Молодой человек работал в Crocus City Hall на выставке, и они с подругой договорились, что она поможет ему со сбором экспозиции. Но девушка опаздывала, и он решил справиться без нее.

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«Я когда <…> собиралась, он мне написал: „Не приезжай“. Я говорю: „Почему не приезжать?“ Он говорит: „Ты, как всегда, опаздываешь, не надо…“ Я приехала домой», — сквозь слезы рассказала девушка.

Позже она решила сдать кровь для пострадавших при нападении.

Ранее стало известно, что парень-инвалид, также убитый в Crocus City Hall, падая, закрыл свою девушку собой. Она получила ожоги, но выжила.

По последним данным, в результате теракта, случившегося вечером 22 марта, погибли 133 человека, пострадали еще 152.МЧС России утром 24 марта обновило статистику по раненым.