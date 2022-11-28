Эксклюзив 28 ноября 2022, 11:55 Погибший при крушении Robinson-R66 мастер самолетного спорта Курылев следил за безопасностью Коллеги Курылева из Федерации самолетного спорта назвали погибшего чтецом безопасности rus-aerobatics

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При крушении вертолета Robinson-R66 погиб мастер самолетного спорта России Александр Курылев. Его коллеги в интервью «360» назвали мужчину настоящим профессионалом.

«Он всегда следил за безопасностью», — отметили они.

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По их словам, гибель Курылева стала для них огромной утратой.

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«Это большая потеря и для друзей, и для семьи», — добавили коллеги спортсмена.

Они отметили, что брат Курылева Дмитрий, который также погиб при крушении вертолета, не был причастен к самолетному спорту.

«Он был настоящим другом, всегда был готов прийти на помощь», — поделились они.

Вертолет с Курылевыми на борту потерпел крушение вечером 27 ноября. По предварительным данным, он зацепился лопастями за ветки деревьев, после чего совершил жесткую посадку.

На кадрах с места крушения видно, что корпус самолета распался на части при падении, а внутренние части кабины оказались на земле.