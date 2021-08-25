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    25 августа 2021, 21:20

    Погибший на свадьбе в Карачаево-Черкессии пытался разнять драку и поплатился жизнью — СМИ

    Ирэна Вороник

    Стали известны новые подробности конфликта на свадьбе в Карачаево-Черкессии, где погиб человек. Как сообщило РЕН ТВ, мужчина пытался увезти со свадьбы дебоширов, но это не понравилось предполагаемым убийцам.

    Погибший на свадьбе в Карачаево-Черкессии пытался разнять драку и поплатился жизнью — СМИ

    По данным телеканала, мужчина попробовал разнять двух дебоширов, которые устроили драку во время свадьбы. Он усадил обоих в машину и попробовал увезти подальше от места, где проходило торжество.

    Но в какой-то момент к нему подлетели двое подозреваемых. Они стали требовать вернуть драчунов на свадьбу. Возникла перепалка, и мужчине выстрелили в упор в грудь. Его оперативно доставили в больницу, но медики оказались бессильны — пациент умер.

    Теперь полицейские ведут поиски предполагаемых преступников. Не исключено, что огнестрельное оружие может быть до сир пор при них.

    Трагедия во время свадьбы произошла в Бангладеш. Там утонуло судно, на котором были молодожены и их гости. Погибли по меньшей мере семь человек, среди них двое детей и сама невеста.