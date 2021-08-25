Стали известны новые подробности конфликта на свадьбе в Карачаево-Черкессии, где погиб человек. Как сообщило РЕН ТВ, мужчина пытался увезти со свадьбы дебоширов, но это не понравилось предполагаемым убийцам.

По данным телеканала, мужчина попробовал разнять двух дебоширов, которые устроили драку во время свадьбы. Он усадил обоих в машину и попробовал увезти подальше от места, где проходило торжество.

Но в какой-то момент к нему подлетели двое подозреваемых. Они стали требовать вернуть драчунов на свадьбу. Возникла перепалка, и мужчине выстрелили в упор в грудь. Его оперативно доставили в больницу, но медики оказались бессильны — пациент умер.

Теперь полицейские ведут поиски предполагаемых преступников. Не исключено, что огнестрельное оружие может быть до сир пор при них.

Трагедия во время свадьбы произошла в Бангладеш. Там утонуло судно, на котором были молодожены и их гости. Погибли по меньшей мере семь человек, среди них двое детей и сама невеста.