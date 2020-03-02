Погибшему мужу блогерши-миллионщицы рассчитали нужное количество сухого льда для бассейна. Но он заказал больше

Погибший во время вечеринки в московской бане Валентин Диденко попросил рассчитать безопасное количество сухого льда для задымления бассейна. Он несколько раз менял решение и купил диоксида углерода на 10 килограммов больше, чем ему посоветовали в компании.

«Технический специалист компании, исходя из поставленных заказчиком задач, рассчитал необходимый вес сухого льда в 50 килограммов», — рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

Об этом Диденко сообщили по телефону, но поступил он все равно по-своему: купил 60 килограммов сухого льда, которые вывалил в бассейн. Его предупреждали об опасности этой затеи. Диденко заявил, что изучил вопрос и в курсе всех нюансов использования такого количества сухого льда в закрытом помещении.

Происшествие с гибелью людей произошло 28 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала свой день рождения тематической вечеринкой.

Ее муж добавил в бассейн сухого льда и прыгнул в воду. В результате этого опрометчивого поступка он погиб. Во время вечеринки в бассейне из-за нехватки воздуха утонули еще два человека.