Происшествия 18 июля 2023, 04:32 Погибших при теракте на Крымском мосту убило двигателем автомобиля — СМИ Shot: погибших при теракте на Крымском мосту убил влетевший в салон двигатель авто Pxhere

Читать 360tv в

Погибшую при теракте на Крымском мосту семейную пару убило двигателем авто, сообщил Telegram-канал Shot. Как указали журналисты, из-за взрывной волны снизу двигатель влетел в салон и зажал мужчину и женщину внутри.

Дочь пары также подбросило взрывной волной. Но 14-летняя девочка вылетела вперед через лобовое стекло автомобиля и застряла в нем, заявили в публикации. Выбраться самостоятельно у девочки не получалось, поскольку это было чревато порезами живота.

Реклама

Сейчас школьница находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Марина Львова-Белова сообщала ранее, что тетя и дядя пострадавшей школьницы прибыли к ней. Как уточнялось до этого, девочка находится в сознании и может дышать самостоятельно. Ребенка доставили специальным бортом в Краснодар.

Мужа и жену, ставших жертвами теракта на Крымском мосту, уважали в селе Старый Оскол Белгородской области. Там они жили до роковой поездки, рассказал «360» сосед погибших. Он отозвался о них, как о хорошей и добросовестной семье. Глава семейства, по словам их соседа, работал на КАМазе и постоянно всем помогал. Погибшая пара, как добавил мужчина, была очень отзывчивой.

Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали украинские дроны. Следственный комитет России возбудил по факту гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту уголовное дело о теракте.