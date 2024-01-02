Происшествия 02 января 2024, 19:00 Погибших при обстреле Белгорода супругов с маленьким сыном похоронили 2 января РИА «Новости»: погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое РИА «Новости»

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Погибшую при обстреле Белгорода семью Ряполовых похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Супруги Дмитрий и Надежда и их годовалый сын скончались из-за ранений, полученных во время обстрела Белгорода 30 декабря.

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Местная жительница рассказала агентству, что муж и жена жили вместе около 10 лет, в начале декабря их маленькому сыну исполнился год.

На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги. Всю семью похоронили в одной общей могиле. Глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования близким.

«Горе пришло в наш дом <…>. Ни в чем неповинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта», — сказал он.

Накануне, 1 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении количества погибших при обстреле 30 декабря. Оно выросло до 25 человек.

«В детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетанными ранениями грудной клетки и внутренних органов», — пояснил Гладков.