Погибшие в ДТП в Чечне были из разных регионов

Смертельная авария произошла 15 сентября на федеральной трассе «Кавказ» на подъезде к Грозному. Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Lada Granta. ДТП унесло жизни шести человек. Полиция уже установила личности погибших — они были из разных регионов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на чеченское управление ГИБДД, трое из погибших являлись жителями Северной Осетии, двое — из Краснодарского края и один — из Ингушетии.

На федеральной трассе «Кавказ», недалеко от поста при въезде в Грозный, 15 сентября столкнулись два автомобиля — Chevrolet и Lada Granta. Погибли шесть человек, один пострадал, он госпитализирован.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Водитель по неизвестным причинам потерял управление и врезался в другую машину.

Следственно-оперативная группа устанавливает причину трагедии.

ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону сообщили, что среди погибших двое детей. В полиции подчеркнули, что в больнице после аварии в тяжелом состоянии находится не один, а два человека — женщина и ребенок.