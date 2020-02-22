Погибшие в ДТП под Новосибирском планировали пожениться. Они ехали к родителям жениха

В лобовом столкновении легковушки и грузовика в Новосибирской области погибли 26-летние мужчина и женщина. Они хотели сыграть свадьбу и ехали знакомиться с родителями жениха. Вместе с ними погибли малолетние дети трех и шести лет.

Знакомая погибших рассказала сайту NGS.ru, что погибшая женщина переехала в Новосибирскую область из Тувы по программе «Земский доктор». Она работала педиатром. Ее парень, который вел автомобиль, был военным. Они планировали пожениться, а в Кемерово поехали погостить несколько дней у его родителей.

«Она (погибшая женщина — прим. ред.) была очень активная, жизнерадостная, отзывчивая. Всегда подскажет, что лучше для ребенка. Дети у нее были воспитаны, не избалованы. Как доктор она мне нравилась, мы наблюдались у нее. Из педиатров она была лучшая», — рассказала собеседница.

Знакомая добавила, что погибший мужчина любил быструю езду. По ее словам, машину, которая разбилась на трассе, недавно доставали из сугроба.

Легковой автомобиль Opel 21 февраля в районе 21:00 (17:00 по Москве) вылетел на встречку на трассе «Иртыш» в Новосибирской области и врезался в грузовик. В аварии погибли водитель, его пассажирка и двое малолетних детей. Мужчина и дети умерли сразу. Женщина была еще жива, когда приехала скорая. Позже она скончалась в больнице.