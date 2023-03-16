Эксклюзив 16 марта 2023, 10:16 Погибшие родители найденных в квартире в Екатеринбурге детей могли отравиться МВД: родители найденных в квартире Екатеринбурга детей могли погибнуть из-за отравления РИА «Новости»

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Погибшие родители детей, которых нашли в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге, снимали это жилье. Оба не работали, мужчина был трижды судим в прошлом, сообщил «360» руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Погибшие — супруги 1993 и 1997 годов рождения. Муж и жена официально были не трудоустроены, а глава семьи ранее был судим по статье 166 УК РФ („Угон“) в 2014 году, по статье 319 („Оскорбление представителя власти“) в 2019 году и в том же году по статье 264 („Нарушение ПДД“)», — уточнил он.

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Горелых добавил, что детей, которых нашли в квартире с погибшими отцом и матерью, доставили в больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание». После курса лечения будет решаться вопрос, кто в дальнейшем будет заниматься их воспитанием.

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«Давность смерти их родителей — порядка двух суток. Точную причину смерти установят в ближайшее время в ходе судебно-медицинской экспертизы», — подчеркнул руководитель пресс-службы ведомства.

По информации МВД, квартиру, в которой произошло ЧП, семья снимала на протяжении последних двух месяцев. Горелых обратил внимание, что личность владельца жилья также установлена — сейчас он проживает в Санкт-Петербурге.

«Тщательное разбирательство проводят представители МВД и регионального СКР», — заключил собеседник «360».

В Минздраве Свердловской области сообщили, что в состоянии детей уже наметилась положительная динамика. Их перевели на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, добавили в министерстве.