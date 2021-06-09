Жертвами пожара в рязанской областной больнице имени Семашко стали три пациента в очень тяжелом состоянии. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Один из погибших находился в палате, где произошло возгорание. Еще двое больных лежали в других помещениях, пояснил Любимов в эфире телеканала «Россия 24».

«При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца», — добавил Любимов.

Губернатор рассказал, что семьям погибшим выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей. Выплаты также получат и пострадавшие при пожаре.

«Мной принято решение семьям погибших оказать помощь — по миллиону рублей. <…> И тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь», — подчеркнул Любимов.

Пожар в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел в ночь на 9 июня. В результате ЧП погибли три пациента. Восемь человек пострадали. Среди них две медсестры, которые помогали спасать людей из горящего здания.

По предварительным данным, пожар в произошел из-за короткого замыкания в проводке. Китайские аппараты ИВЛ, которые стояли в реанимационном отделении, не справились с перепадами напряжения.

По факту гибели пациентов возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.