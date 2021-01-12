Погибшие при пожаре в Екатеринбурге отравились угарным газом

Жертвы пожара, произошедшего в девятиэтажке Екатеринбурга, отравились угарным газом. Подъезд затянуло дымом — людям нужно было выйти на балкон, чтобы спастись.

Причину гибели людей озвучил временно исполняющий полномочия главы города Алексей Орлов, слова которого привело РИА «Новости».

«Причина смерти у погибших — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали», — заявил он.

Всю информацию о пожаре соберут на заседании городского штаба, которое состоится 12 января.

Огонь охватил одну из квартир в доме по улице Рассветной в ночь на вторник. Когда пожарные прибыли на место происшествия, подъезд был окутан дымом. Из него эвакуировали 90 человек, в том числе детей.

В СК заявили о восьми погибших, тела которых нашли на втором, пятом и девятом этажах. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. В квартире, где был очаг возгорания, нашли много окурков. Ее жильцы пользовались горелками.