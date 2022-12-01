Происшествия 01 декабря 2022, 16:23 Погибшие при крушении самолета летчики в Армении были гражданами России МЧС Армении: при крушении самолета В55 погибли летчики из России Пресс-служба МЧС

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Погибшие из-за крушения самолета B55 летчики были гражданами России. Об этом в интервью ТАСС рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Самолет упал в открытом поле около деревни Джрабер, в Котайкской области.

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«Погибшие летчики являлись гражданами России», — сообщил Костанян.

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По его словам, это были люди 1979 и 1983 годов рождения. Их тела сильно обожжены.

Ранее представители Комитета гражданской авиации Армении сообщали, что упавший самолет летел из аэропорта Звартноц в Астрахань. При падении воздушный транспорт не повредил объекты инфраструктуры. Также в МЧС сообщили, что, кроме двух пилотов, никто не погиб и не пострадал.

Причины крушения пока не выяснены. На место падения самолета уже выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения.