Погибшей при падении авто с фуникулера в КБР оказалась известная журналистка

Автомобиль сорвался с подъемника в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В результате погиб один человек — им оказалась известная журналистка Ставрополья Наталья Мхоян.

В МЧС по региону сообщили РИА «Новости», что из-за падения автомобиля с подъемника погибла девушка. Машина, в которой она находилась, съехала с платформы подъемника, при этом целостность платформы не повредилась. Сейчас выясняют причины случившегося.

Позже стало известно, что речь идет о жительнице Ставропольского края 1973 года рождения Наталия Мхоян. Об этом сообщили ее коллеги.

«Сегодня в горах Кабардино-Балкарии трагически погибла наша коллега, известный ессентукский журналист, обладатель множества профессиональных наград Наталья Мхоян. Жители Ставрополья хорошо знают Наталью по многочисленным злободневным статьям и репортажам на местных и федеральных телеканалах», — процитировал StarHit их слова.

В СК по Кабардино-Балкарии отметили, что начали проверку случившегося. Там уточнили, что все произошло 3 июля примерно в 10:00. Два туриста приехали в ущелье на машине, после чего девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Автомобиль припарковался на платформе, после чего начался подъем.

Очевидцы рассказали, что на полпути машина пришла в движение и упала с платформы в ущелье. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.