11 декабря 2022, 20:51
Погибшего при пожаре мужчину нашли в бывшем общежитии Воронежа
МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в бывшем общежитии Воронежа
Пожарные нашли труп погибшего в здании бывшего общежития на улице Березовая Роща в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что огонь возник в комнате на восьмом этаже. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.
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Прибывшие на место пожарные эвакуировали 26 человек. Из-за сильного задымления в подъезде спасатели передали еще 12 жителям маски для выхода из дома.
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«К сожалению, на месте пожара обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается», — заявили в пресс-службе МЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекли 46 человек, 12 единиц техники.
Пожары
МЧС РФ
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