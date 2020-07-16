Погибшая во время липосакции девушка была опытным стоматологом из Подмосковья

В Москве расследуют причины гибели 35-летней жительницы Подмосковья. Она умерла на операционном столе во время липосакции в одной из столичных клиник.

Как стало известно «360», девушка сама была врачом. Она много лет трудилась в стоматологии Дзержинского. Ее коллеги — в шоке от произошедшего.

«Она работала у нас с открытия клиники. Легла на операцию, на плановую, по гинекологии. Во вторник с ней попрощались, а в субботу у нее уже запись пациентов была. Мы вообще не думали…», — поделилась администратор учреждения.

В самой клинике, где произошла трагедия, пациентов временно не принимают. Учреждение закрыто. Внутри работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося.

По словам самих врачей, девушка умерла от остановки сердца, прямо во время операции. Точную причину смерти выяснят эксперты. Возможно, дело в некачественно сделанном наркозе. Основатель клиники отказался от любых комментариев.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновникам может грозить до шести лет тюрьмы.