Погибшая в Сыктывкаре девочка уговаривала подругу покончить с собой

Во дворе жилого дома на улице Ветеранов в Сыктывкаре было найдено тело 14-летней девочки. Она покончила с собой. Перед смертью она уговаривала 11-летнюю подругу последовать ее примеру.

Как стало известно сайту kp.ru, старшая девочка утром написала сообщение с предложением добровольно уйти из жизни. После трагедии ее подруга записала об этом аудиосообщение. Запись получила широкое распространение в соцсетях, началась активная дискуссия среди подростков.

Сначала младшая девочка согласилась с предложением, она сочла идею приключением. Но когда поняла, что ее подруга настроена серьезно, отказалась умирать. Сейчас с 11-летней школьницей работают психологи.

Гибель девочки подтвердили изданию в региональном Следкоме. Началась проверка всех причин и обстоятельств трагедии.

«Следственными органами СК России по Республике Коми выясняются обстоятельства смерти 14-летней девочки в Сыктывкаре», — сообщили в ведомстве.

В середине сентября в Челябинске попытался добровольно уйти из жизни подросток. Накануне его подруга также покончила с собой. Полицейским удалось отговорить юношу от необдуманного поступка.