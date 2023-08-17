Происшествия 17 августа 2023, 21:02 Погибшая уральская школьница в последние минуты жизни говорила по телефону Криминалисты не смогли найти телефон погибшей школьницы в Каменске-Уральском Викимедиа

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Найденная в овраге мертвая девушка из Каменска-Уральского в последний момент своей жизни говорила по телефону. Но гаджет криминалисты так найти и не смогли. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил сайт KU66.RU.

По словам собеседника журналистов, следователи с металлоискателем прошли по всему маршруту погибшей, но обнаружить пропавший аппарат так и не удалось.

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Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что тело 16-летней девушки нашли в ночь на 10 августа после сообщения матери о пропаже ребенка.

Он пояснил, что за два дня до этого девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы узнать о поступлении в педагогический колледж. Приехав в город, она пошла со станции пешком через лесопарковую зону.

Горелых отметил, что перед исчезновением девушка успела отправить своему молодому человеку видеосообщение. Погибшую нашли в овраге, расположенном вдоль лесопосадки.

Кроме того известно, что девушка оставила шутливое послание в социальной сети. В нем она написала, что идет домой пешком, и попросила ее «не убивать и не насиловать».

Отец погибшей девочки рассказал, что в ту ночь также обсуждал с дочерью возможность аренды квартиры. Она хотела переехать в собственное жилье. Мужчина добавил, что вся беседа проходила по переписке. Версию о том, что девочка могла употреблять запрещенные вещества, он сразу отмел, пояснив, что мог бы распознать измененное состояние дочери по форме ее общения.