Эксклюзив 17 февраля 2023, 13:14 Погибшая при крушении вертолета на Сахалине собиралась праздновать день рождения Источник «360»: погибшая при крушении Robinson на Сахалине летела отметить день рождения YouTube

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Женщина, погибшая при крушении вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области, летела отпраздновать день рождения, который у нее был 15 февраля. Об этом «360» сообщил источник.

Друзья погибшей подтвердили, что связи ни с ней, ни с ее мужем нет.

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«Погибшая — фотограф. Она проводила нам фотосессию, очень творческий и душевный человек», — рассказали знакомые семейной пары.

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Тело погибшей женщины на месте крушения вертолета Robinson R 44 спасатели уже обнаружили. Достать его не смогли из-за наступления темноты, сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин». Официально эти сведения в экстренных службах не подтвердили.

По предварительным данным, 34-летняя женщина вместе с 39-летним супругом приехали из Хабаровска на отдых. После крушения вертолета мужчина выжил. Он находится в областной клинической больнице в шоковом состоянии средней тяжести. Пилот и пассажирка скончались на месте, написал Telegram-канал Amur Mash.

Возможной причиной жесткой посадки Robinson на Сахалине могла стать ошибка пилотирования. Вертолет Robinson исчез с радаров утром в пятницу.