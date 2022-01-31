Погибшая двухлетняя девочка, тело которой нашли в квартире в Мурине, жила в квартире няни на проспекте Науки в Санкт-Петербурге три месяца. Об этом написал канал РЕН ТВ.

Как рассказал знакомый матери журналистам, мать отдала девочку сиделке из-за того, что не справлялась одновременно с уходом за ребенком и работой. Теперь она подозревает няню в убийстве ее дочери.

По словам самой матери, няня позвонила ей и попросила приехать, потому что ребенок плохо дышал. Приехав, женщина нашла уже труп ребенка с синяками и ссадинами. Она якобы взяла тело и увезла его к себе домой в Мурино и только оттуда позвонила в полицию.

По словам друга семьи, врачи констатировали, что девочка была мертва уже два дня. При этом няня скорую ей не вызывала.

Сейчас прокуратура Ленобласти и органы следствия начали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил контролировать дело центральному аппарату.