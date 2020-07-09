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    09 июля 2020, 17:10

    «Погибнуть в таких муках ничем не заслужила»: медведь насмерть загрыз жительницу Красноярского края

    Дарья Бунякова, Мария Бокарева

    Жительница Красноярского края оказалась жертвой дикого медведя. Раненую женщину нашел на дороге ее муж, но довести до больницы не успел. Она скончалась в машине от полученных травм.
    «Погибнуть в таких муках ничем не заслужила»: медведь насмерть загрыз жительницу Красноярского края

    Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко сообщил «360», что нападение на жительницу произошло в Енисейском районе.

    «На озере Лесное, это недалеко от поселка Байкал, женщина шла по лесу, по дороге возле озера. Предположительно, на нее напал медведь. Женщина была одна», — сказал он.

    Раненую женщину на дороге увидел ее муж, который ехал ей навстречу на автомобиле. Мужчина поспешил отвезти жену в больницу, но она скончалась по дороге.

    «На месте сейчас работают сотрудники следственного-оперативной группы, полиция, участковый. Там же работают охотоведы», — отметил Юрченко.

    Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Как утверждают местные жители, жертвой медведя оказалась Анастасия Лукашова из Лесосибирска. Женщина была матерью двоих детей.

    «Тяжело сейчас что-то говорить, еще с трудом верится! Жизнерадостный человек, сияющая, замечательная жена и мать двоих детей», — рассказала «360» одна из знакомых Анастасии.

    Другая знакомая уточнила, что у погибшей остался 18-летний сын и 11-летняя дочь. Самой Анастасии в начале июня исполнилось 39 лет. У нее был свой магазин канцелярских товаров, который пользовался популярностью у местных жителей.

    «Настя — необыкновенно искренний, лучезарный человек, таких в наше время просто не бывает. Красивая, добрая, всегда на спорте. Вообще, их семья много времени проводила на природе: зимой — лыжи, летом — велосипеды», — отметила женщина.

    Она добавила, что Анастасия помогала нуждающимся и православной гимназии, где учится ее дочь.

    «Ее уход — невероятная трагедия для семьи и знакомых. Погибнуть в таких муках она ничем не заслужила. Боль, скорбь от этой утраты разрывает сердце», — поделилась знакомая.

    По ее словам, происшествие случилось возле домика в лесу, который находится рядом с населенным пунктом. Сама погибшая не раз говорила, что в этом месте видели медведей.