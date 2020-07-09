«Погибнуть в таких муках ничем не заслужила»: медведь насмерть загрыз жительницу Красноярского края

Жительница Красноярского края оказалась жертвой дикого медведя. Раненую женщину нашел на дороге ее муж, но довести до больницы не успел. Она скончалась в машине от полученных травм.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко сообщил «360», что нападение на жительницу произошло в Енисейском районе.

«На озере Лесное, это недалеко от поселка Байкал, женщина шла по лесу, по дороге возле озера. Предположительно, на нее напал медведь. Женщина была одна», — сказал он.

Раненую женщину на дороге увидел ее муж, который ехал ей навстречу на автомобиле. Мужчина поспешил отвезти жену в больницу, но она скончалась по дороге.

«На месте сейчас работают сотрудники следственного-оперативной группы, полиция, участковый. Там же работают охотоведы», — отметил Юрченко.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Как утверждают местные жители, жертвой медведя оказалась Анастасия Лукашова из Лесосибирска. Женщина была матерью двоих детей.

«Тяжело сейчас что-то говорить, еще с трудом верится! Жизнерадостный человек, сияющая, замечательная жена и мать двоих детей», — рассказала «360» одна из знакомых Анастасии.

Другая знакомая уточнила, что у погибшей остался 18-летний сын и 11-летняя дочь. Самой Анастасии в начале июня исполнилось 39 лет. У нее был свой магазин канцелярских товаров, который пользовался популярностью у местных жителей.

«Настя — необыкновенно искренний, лучезарный человек, таких в наше время просто не бывает. Красивая, добрая, всегда на спорте. Вообще, их семья много времени проводила на природе: зимой — лыжи, летом — велосипеды», — отметила женщина.

Она добавила, что Анастасия помогала нуждающимся и православной гимназии, где учится ее дочь.

«Ее уход — невероятная трагедия для семьи и знакомых. Погибнуть в таких муках она ничем не заслужила. Боль, скорбь от этой утраты разрывает сердце», — поделилась знакомая.

По ее словам, происшествие случилось возле домика в лесу, который находится рядом с населенным пунктом. Сама погибшая не раз говорила, что в этом месте видели медведей.