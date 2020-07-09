«Погибнуть в таких муках ничем не заслужила»: медведь насмерть загрыз жительницу Красноярского края
Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко сообщил «360», что нападение на жительницу произошло в Енисейском районе.
«На озере Лесное, это недалеко от поселка Байкал, женщина шла по лесу, по дороге возле озера. Предположительно, на нее напал медведь. Женщина была одна», — сказал он.
Раненую женщину на дороге увидел ее муж, который ехал ей навстречу на автомобиле. Мужчина поспешил отвезти жену в больницу, но она скончалась по дороге.
«На месте сейчас работают сотрудники следственного-оперативной группы, полиция, участковый. Там же работают охотоведы», — отметил Юрченко.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Как утверждают местные жители, жертвой медведя оказалась Анастасия Лукашова из Лесосибирска. Женщина была матерью двоих детей.
«Тяжело сейчас что-то говорить, еще с трудом верится! Жизнерадостный человек, сияющая, замечательная жена и мать двоих детей», — рассказала «360» одна из знакомых Анастасии.
Другая знакомая уточнила, что у погибшей остался 18-летний сын и 11-летняя дочь. Самой Анастасии в начале июня исполнилось 39 лет. У нее был свой магазин канцелярских товаров, который пользовался популярностью у местных жителей.
«Настя — необыкновенно искренний, лучезарный человек, таких в наше время просто не бывает. Красивая, добрая, всегда на спорте. Вообще, их семья много времени проводила на природе: зимой — лыжи, летом — велосипеды», — отметила женщина.
Она добавила, что Анастасия помогала нуждающимся и православной гимназии, где учится ее дочь.
«Ее уход — невероятная трагедия для семьи и знакомых. Погибнуть в таких муках она ничем не заслужила. Боль, скорбь от этой утраты разрывает сердце», — поделилась знакомая.
По ее словам, происшествие случилось возле домика в лесу, который находится рядом с населенным пунктом. Сама погибшая не раз говорила, что в этом месте видели медведей.