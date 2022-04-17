Пять сотрудников целлюлозно-картонного комбината погибли в Бурятии

Пять работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли на предприятии. Еще одна сотрудница с отравлением неизвестным газом попала в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. Двое мужчин и три женщины, которые находились внутри, погибли. Их коллега смогла самостоятельно покинуть помещение. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. На комбинате изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела. СК выясняет все обстоятельства трагедии. Точную причину смерти людей установят после судебно-медицинских экспертиз.