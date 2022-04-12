12 апреля 2022, 20:07
Неизвестный открыл стрельбу в баре в Мехико, погибли три человека
Три человека погибли, еще семеро пострадали из-за стрельбы, открытой в баре в столице Мексики Мехико. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на прокуратуру региона.
«Начато расследование по факту возможного умышленного убийства трех человек и причинения вреда здоровью еще семерым путем применения огнестрельного оружия», — сообщили в прокуратуре.
Неизвестно, каковы были мотивы нападавшего, а также в каком состоянии находятся пострадавшие.