«Погибли растения, нечем дышать». Жители рязанского СНТ рассказали об утечке хлора

В рязанском садоводческом товариществе «Нефтяник» возле садовых участков нашли баллоны с хлороводородом, один из них был открыт. Из-за утечки хлора распространился едкий запах, погибли растения и деревья, рассказала «360» местная жительница Людмила.

По ее словам, в их СНТ на земле, предназначенной для садоводства, уже шесть лет существует несанкционированная свалка. Именно там, среди мусора, и обнаружились баллоны.

«Их привозят постоянно, мы их видим, но не знали, что они с хлором. У нас такое подозрение, что это бомжи спрятали несколько баллонов и хотели сдать, но один открыли и не смогли закрыть», — поделилась женщина.

После того как «хлор пошел по округе», деревья и урожай «сгорели» больше чем на 10 участках, а людям стало «нечем дышать», добавила Людмила.

«Хлороводород выжег из растений влагу. Теперь они как пересушенное сено: листья пожелтели и даже почернели, сухие на ощупь. А человеку может выжечь легкие и органы дыхания», — заметила она.

Из-за невыносимого запаха («Как будто дышите „Белизной“, а во рту еще привкус кислоты», — описала Людмила) жители близлежащих домов уехали в город. Люди вызвали полицию. Правоохранители, по словам собеседницы «360», приехали, но оставили баллоны до утра, а утром их уже «украли».

Людмила не исключает, что под горами мусора могут быть еще баллоны, и ее пугает мысль, что «кто-то их раскопает».