Происшествия 23 мая 2023, 07:16 Погибли почти все пассажиры легковушки, столкнувшейся в Калмыкии с грузовиком МВД Калмыкии: три человека погибли и один пострадал в ДТП легковушки с грузовиком Пресс-служба МВД

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На трассе Комсомольский — Артезиан Lada Vesta столкнулась с грузовиком. Погибли три человека, в том числе водитель легкового автомобиля. Одного пострадавшего госпитализировали. Фото с места аварии показало МВД России по Республике Калмыкия.

ДТП случилось 23 мая в 02:30 на 20-м километре трассы в Черноземельском районе. Столкнулись машины Lada Vesta под управлением 44-летнего мужчины из Целинного района и грузовик Volvo, за рулем которого находился 31-летний житель Дагестана. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте, еще одного пассажира госпитализировали.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Рядом с Жегаловским тоннелем в Щелкове неизвестный мужчина попал под электричку и умер. Правоохранителям предстоит установить его личность — документов у погибшего не нашли.