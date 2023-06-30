Происшествия 30 июня 2023, 19:38 Уголовное дело о теракте возбудили после стрельбы в аэропорту Кишинева Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева Simiprof / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Прокуратура Молдавии после стрельбы в аэропорту Кишинева возбудила уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны, написало РИА «Новости».

«Стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два сотрудника правоохранительных органов», — написало агентство.

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Злоумышленник пострадал при задержании, ему понадобилась помощь врачей. Захват произвели бойцы спецназа Fulger, писали местные СМИ. Агрессора привлекут к ответственности по статье «Террористический акт, совершенный путем убийства человека или группы лиц».

Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям сотрудника пограничной полиции и Службы безопасности аэропорта Кишинева, которые погибли.

После начала стрельбы людей эвакуировали из аэропорта, вылеты рейсов временно приостановили. Десятки самолетов кружили над аэропортом. Стрелок забаррикадировался в одном из помещений. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, скорая и спасатели.

Стало известно, что стрелком в кишиневском аэропорту оказался гражданин Таджикистана.

Ранее мужчина устроил стрельбу на музыкальном фестивале в Вашингтоне. Два человека погибли, трое пострадали. Причины, почему агрессор взялся за оружие, неизвестны. Нападение произошло в палаточном лагере, злоумышленник начал стрелять по толпе.