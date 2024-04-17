Происшествия 17 апреля 2024, 07:25 Погибли двое пассажиров перевернувшейся на Байкале аэролодки МЧС: на Байкале перевернулась аэролодка, погибли 2 из 6 пассажиров Пресс-служба МЧС

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Вечером 16 апреля в Иркутской области около поселка Большое Голоустное перевернулась аэролодка. Погибли два человека из шести. Фото с места происшествия показало МЧС России.

Аэролодка передвигалась по озеру Байкал и в трех километрах от берега наткнулась на трещину во льду шириной три метра. Судно перевернулось в воду. Мужчина и женщина остались в кабине и погибли, остальным удалось выбраться на лед.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Вызвали экстренные службы. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда подняли тела погибших на поверхность и перевернули лодку. Пресс-служба МЧС Иркутской области заявила, что причиной ЧП стало грубейшее нарушение правил плавания и перевозки пассажиров.

В Самарской области лодка перевернулась во время эвакуации из подтопленных районов. Несколько человек, в том числе дети, около часа провели в холодной воде.