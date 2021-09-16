Вахтовый автобус попал в ДТП под Калугой. Погибли 3 человека

Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком на трассе «Медынь-Гусево-Гереево» в Калужской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

По информации ведомства, авария произошла вечером 16 сентября на 22-м километре автодороги местного значения «Медынь-Гусево-Гереево». Вахтовый автобус столкнулся с КамАЗом в Медынском районе.

Источник фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Всего в автобусе ехали 12 человек. Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, трое из которых погибли.

На место сразу же отправили спасателей, сотрудников ГИБДД и работников скорой медицинской помощи. Спасатели вытащили из транспортных средств людей, которые оказались заблокированы. Всего на месте работают 43 человека 21 единица техники.

Все причины и обстоятельства столкновения автобуса с грузовиком продолжают выяснять.