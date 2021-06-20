Погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой под Тулой

Скончался водитель микроавтобуса, в который, по предварительным данным, въехал грузовик в Тульской области. Шесть пассажиров доставлены в больницу, сообщила областная прокуратура.

«В результате происшествия водитель автобуса погиб, еще шесть человек, среди которых трехлетний ребенок, получили различные травмы. Все доставлены в медицинское учреждение», — привело РИА «Новости» сообщение областной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на пять лет. Расследование дела прокуратура взяла под свой контроль.

Надзорное ведомство проверит перевозчика. Пока известно, что микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который перевозил пассажиров по маршруту «Карамышево — Щекино», указано в сообщении.

К расследованию ДТП подключилось региональное СУ СК.

«Следователи <…> организовали доследственную проверку на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальная санкция — лишение свободы на 10 лет)», — приводит агентство сообщение регионального следственного управления.

Авария произошла накануне около 19:00 на 223-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе. По предварительной информации, грузовик DAF выехал на встречку и врезался в микроавтобус. Изначально сообщалось о семи пострадавших — шести пассажирах и водителе микроавтобуса. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. Для спасения раненых вылетел вертолет санитарной авиации.