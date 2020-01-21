21 января 2020, 22:03
Заслуженный спасатель России погиб в бассейне в Сыктывкаре
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУМЧС.
«В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России», — приводит агентство слова своего собеседника.
В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что трагедия произошла во вторник, 21 января. Тропников скончался во время плавания в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре. Ему было 59 лет.
По факту смерти в бассейне фитнес-клуба следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по республике Коми организована процессуальная проверка.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.