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    20 октября 2021, 19:29

    Погиб основатель компании Augustus Intelligence

    Основатель IT-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб при крушении вертолета

    Полина Гребенщикова

    Основатель IT-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб при крушении вертолета в Германии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Катастрофа произошла на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. Помимо Хаупта на борту вертолета находились еще два человека, они также погибли.

    Американская компания Augustus Intelligence, основанная Вольфгангом Хауптом и Паскалем Вайнбергером, специализируется на искусственном интеллекте.