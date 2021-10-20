20 октября 2021, 19:29
Погиб основатель компании Augustus Intelligence
Основатель IT-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб при крушении вертолета
Основатель IT-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб при крушении вертолета в Германии. Об этом сообщило ИА Nation News.
Катастрофа произошла на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. Помимо Хаупта на борту вертолета находились еще два человека, они также погибли.
Американская компания Augustus Intelligence, основанная Вольфгангом Хауптом и Паскалем Вайнбергером, специализируется на искусственном интеллекте.