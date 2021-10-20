Погиб основатель компании Augustus Intelligence

Основатель IT-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб при крушении вертолета в Германии. Об этом сообщило ИА Nation News.

Катастрофа произошла на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. Помимо Хаупта на борту вертолета находились еще два человека, они также погибли. Американская компания Augustus Intelligence, основанная Вольфгангом Хауптом и Паскалем Вайнбергером, специализируется на искусственном интеллекте.