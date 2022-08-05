Граната взорвалась в автосервисе в Хабаровске. Погиб мужчина
СК начал проверку после гибели мужчины при взрыве гранаты в автосервисе в Хабаровске
Обстоятельства взрыва в автосервисе на улице Павловича в Хабаровске выясняют сотрудники правоохранительных органов. По данным источника «360», в результате ЧП погиб владелец этой СТО. Мужчине было 64 года.
Собеседник «360» отметил, что, по предварительной информации, в здании взорвалась граната. В момент взрыва там находился еще один рабочий. Он не получил травм. Пожара в сервисе не возникло, только прорвало трубу. На место прибыли спасатели и правоохранительные органы.
В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что в случившемся разбирается следственно-оперативная группа городской полиции, а также сотрудники иных заинтересованных ведомств. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО также заявили о проведении процессуальной проверки по факту гибели мужчины. Пока проводится комплекс следственных действий, заявила старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева.