Происшествия 27 марта 2024, 02:53 Погиб глава спасшей около сотни людей в Crocus City Hall организации РИА «Новости»

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Основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей во время теракта в Crocus City Hall, числится погибшим в списках МЧС. Документ опубликовали на сайте подмосковного главка МЧС.

В день теракта в Подмосковье двое участников организации вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже. Подростки рассказали, что в тот день на смену вышли 105 сотрудников.

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Уцелеть смогли все, кроме одного человека — основателя и управляющего их студенческой организации Андрея Сыропятова. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в его поисках.

Имя Сыропятова появилось в обновленном списке с именами погибших от МЧС России 26 марта. Предварительный список погибших в ходе теракта в концертном зале Crocus City Hall увеличился до 120 человек. В ходе дальнейшей работы туда включат имена всех 139 погибших.