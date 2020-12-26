Погиб глава Гидрометцентра в Саратове

«Да, Михаил Федорович погиб», — рассказал собеседник агентства.

Он сидел за рулем Suzuki Grand Vitara. Болтухин врезался в КамАЗ у поворота на село Александровка 26 декабря. От удара легковушка влетела в дерево. На место ДТП приехали все экстренные службы.

Авария случилась около 11:20 по местному времени (10:20 по Москве), уточнили в пресс-службе городского отдела ГИБДД. Болтухину было 70 лет. Причины аварии не называются.

Соболезнования выразил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Его безвременная кончина — большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек», — сказал он.

Болтухин руководил Гидрометцентром в Саратове с 1987 года, написала «Газета.ru».