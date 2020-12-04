Погиб человек во время пожара в бытовке в Екатеринбурге

Пожар тушили девять спасателей. После было обнаружено тело. Личность погибшего пока не установлена.

«После пожара был обнаружен один погибший. Но мы не владеем информацией о его личности», — рассказали в пресс-службе.

В СКР по региону обещали позже прокомментировать инцидент.