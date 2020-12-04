04 декабря 2020, 12:07
Погиб человек во время пожара в бытовке в Екатеринбурге
Произошел пожар в сторожевой бытовке в Екатеринбурге. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Пожар тушили девять спасателей. После было обнаружено тело. Личность погибшего пока не установлена.
«После пожара был обнаружен один погибший. Но мы не владеем информацией о его личности», — рассказали в пресс-службе.
В СКР по региону обещали позже прокомментировать инцидент.