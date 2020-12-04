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    04 декабря 2020, 12:07

    Погиб человек во время пожара в бытовке в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в сторожевой бытовке в Екатеринбурге. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

    Пожар тушили девять спасателей. После было обнаружено тело. Личность погибшего пока не установлена.

    «После пожара был обнаружен один погибший. Но мы не владеем информацией о его личности», — рассказали в пресс-службе.

    В СКР по региону обещали позже прокомментировать инцидент.