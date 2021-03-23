23 марта 2021, 06:17
Погиб человек в Красноярском крае при пожаре в социально-реабилитационном центре
В Красноярском крае произошел пожар в социально-реабилитационном центре. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в Красноярском крае.
В пресс-службе МЧС сообщили, что девять человек самостоятельно эвакуировались. Пожарным удалось потушить огонь спустя семь часов.
По предварительной информации, здание было передано социально-реабилитационному центру благотворительного фонда «Инициатива Добра»
В МЧС сообщили, что пожар мог произойти из-за замыкании проводки.