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    23 марта 2021, 06:17

    Погиб человек в Красноярском крае при пожаре в социально-реабилитационном центре

    Екатерина Шамина

    В Красноярском крае произошел пожар в социально-реабилитационном центре. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в Красноярском крае.

    Погиб человек в Красноярском крае при пожаре в социально-реабилитационном центре

    В пресс-службе МЧС сообщили, что девять человек самостоятельно эвакуировались. Пожарным удалось потушить огонь спустя семь часов.

    По предварительной информации, здание было передано социально-реабилитационному центру благотворительного фонда «Инициатива Добра»

    В МЧС сообщили, что пожар мог произойти из-за замыкании проводки.