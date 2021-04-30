Погиб человек при обрушении породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области

На горно-обогатительном комбинате в Мурманской области обрушилась порода. Погиб один рабочий, передал «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Утром в пятницу на горно-обогатительном комбинате „Олений ручей“ обрушилась порода. Погиб рабочий. Еще один госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.

Поиски еще одного рабочего, по данным источника, продолжаются.

Во время обрушения на рабочем месте находились 115 горняков, из них 112 эвакуированы.

По предварительной информации, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности. Также не исключают природные факторы, которые могли спровоцировать нарушение устойчивого состояния массива горных пород.